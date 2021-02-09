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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hapistekinin ailesine laf edilmez

09 Şubat 2021, Salı 17:00
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Öğreteim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef gösteren sözlerine tepki gösterdi. “Sayın Erdoğan, senin bilimle araştırmayla pek alakan yok” diyen Akşener, “Buğra her şeyden önce çok kıymetli eserleri olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Birçok başka alanın yanı sıra Türkiye’de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre katkılar yapmış bir bilim insanıdır. Aynı zamanda Tarık Buğra’nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki senin burma bıyıklına benzemez. TRT’nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan muhterem romanların dizilerin yazarıdır. Her şeyin ötesinde bir kadından bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. (…)  Bu ülkenin cumhurbaşkanı Boğaziçi’nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır, günahtır. Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin. Çünkü hapse düşmüştün. Bilirdin ki hapisteki birinin ailesine laf edilmez. Saraya girdiğinden beri ne racon kaldı ne nezaket kaldı. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun.”

Ankara – Ahmet Terzi

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