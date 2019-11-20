HDP'den erken seçim deklerasyonu

HDP tarafından yayınlanan deklarasyonda partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve belediyeler çatısı altında siyasete devam edeceği belirtildi. Erken seçim çağrısı yapılan deklarasyonda "Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz" dendi.

Kayyum uygulamalarının ardından önümüzdeki dönem siyasetine yönelik kararını açıklayan HDP, bugün yayınladığı deklarasyonla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve belediyeler çatısı altında siyasete devam edeceklerini bildirdi.

"AKP ve MHP ittifakına çağrımızdır; 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşrutiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyımlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasp ederek, hukuk dışı ve gayri meşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim’ diyoruz" ifadesi kullanılan deklarasyon şöyle devam etti:

"Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz. Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz."