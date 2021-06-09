HDP’yi kapatmak PKK’ya yarar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay tarafından kapatılma istemiyle iddianame hazırlanan HDP’nin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi.

Erbakan, “HDP’nin kapatılması bize göre en çok PKK’nın işine yarayacak. ‘Gelin dağda silahla mücadele edelim’ diyecek” dedi. HaberTürk’ten Kübra Par’ın sorularını cevaplayan Erbakan, “Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP’nin kapatılması gerekir mi?” sorusuna “Çok açık ve net HDP’nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil” cevabını verdi.

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