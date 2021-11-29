CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Helalleşme’den, ‘yolsuzluk ihbarları’na, seçimlere kadar birçok konuyu Sözcü Gazetesi’nden Emin Özgönül’e anlattı.

Tartışmaya neden olan “helalleşme” sözlerine açıklık getiren CHP lideri, “Ben ‘Helalleşme’ dedim ama ‘hesaplaşma’ ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken ‘Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz’ diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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