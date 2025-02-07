Hesap sorulacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Depremde yaşanan ölümlerin, yıkımın sorumlusu, ölüme sebep olan bunca yapının imzacısı, izin vereni, göz yumanı, rant yiyeni kimse hesabı muhakkak sorulacak” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat Depremleri’nin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, “Ne depremi ne de depremle ayyuka çıkan utanmazlıkları unutacağız, unutturacağız. Yıllarca idare ettikleri şehirlerde, belediyelerde kayırmacılığın, rant hırsının, iş bilmezliğin, denetimsizlik ve keyfiliğin acı sonucunu yaşadık. Yüzü kızarmayan, sorumluluğunu ‘kader’e bağlayan, acıdan bile rant umanları gördük” dedi.

Yine başkaları yerine biz utandık

Yaptığı açıklamada, “İki yıldır kimi vatandaşımız konteyner bile, başını sokacak adam akıllı bir dam bile bulamazken gam etmeyen bir iktidar gördük” diyen Uysal, “Âlâ-yı vâlâ ile insanları, umutlarını bir araya toplayıp temel atma töreni adı altında siyasî miting yapan, teslim etmesi gereken konutları teslim etmeyen, bugün yaşanan ekonomik krizin faturasını depreme çıkaran ama kendilerinin devlete, vatandaşa fatura ettiği harcamaları kısmayan bir iktidar gördük. Depremden sonra depremzedeleri ziyaret edip depremzedenin, vatandaşın ödediği verginin karşılığını, verdiği oyun karşılığını cebinden çıkardığı üç kuruşla ‘ulufe’ gibi dağıtanlar gördük. Vahim her hadisede âdeta bir gündür iktidardalarmış gibi davranan iktidar mensupları, depremzede azarlayan iktidar ortakları gördük. Anlayacağınız yine başkaları yerine biz utandık” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlığa karşı suçun zaman aşımı yok

Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Buradan belirtmek istiyorum; bugün çeşitli imkan ve vesilelerle sorumluluktan kaçan, soruşturma ve kovuşturmadan kurtulan kim varsa bilsin ki depremde yaşanan ölümlerin, yıkımın sorumlusu, ölüme sebep olan bunca yapının imzacısı, izin vereni, göz yumanı, rant yiyeni kimse hesabı muhakkak sorulacak. Bu ‘insanlığa karşı suç’tur ve bu suçun zaman aşımı yoktur, biline! Bir kez daha hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

ANKARA - MEHMET KARA