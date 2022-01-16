Hükümet kontrolü elinden kaçırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı. “Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?” diyen vatandaşa Babacan, “Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var. Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık. Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor” dedi.

İstanbul - Anka