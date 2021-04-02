Hükümete ‘128 milyar dolar’ soruları

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Merkez Bankası’nın (MB) kime, ne kadar ve hangi kurdan sattığı bilinmeyen 128 milyar dolarlık rezerv satışını sordu.

Türkiye’nin; yüksek enflasyon, yüksek faiz ve 10 milyondan fazla işsiz ile başbaşa kaldığını söyleyen Karaduman TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Bakan Elvan’a şu soruları yöneltti: “Merkez Bankası’nın döviz rezervleri neden satılmaya zorlandı? Satışlar Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde mi gerçekleşmiştir? Salgın hastalık sürecinde desteklemelerde kullanıldığı söylenen rezerv miktarı toplamda ne kadardır? Bu destekler kimlere hangi yoldan yapılmıştır? Satılan dövizler hangi fiyatla, kimlere satıldı? Satış işlemleri yasal mıydı? Bu işlemlerden kimler kazanç sağladı? Kamu bankaları bu işlemlerden ne kadar zarar etti? Bu zararı karşılamak için Hazine ne kadar borca zorlandı?” Ankara – Fatih Karagöz

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