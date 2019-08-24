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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İdlip için Meclis toplansın

24 Ağustos 2019, Cumartesi 17:24
İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Türkiye’nin çok ciddî bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekip, TBMM’nin olağanüstü toplanmasını teklif etti.

İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İdlib’den muhtemel bir göçün ülkemizin istikbal meselesi haline geleceğini anlattı ve Suriye’deki IŞİD’cilerin son kalesi konumundaki İdlib’den yaşanacak bir göç Türkiye’de terör olaylarını tırmandıracağını söyledi. Çıray, “Dillerinden beka söylemini eksik etmeyenler, gerçeklerle uyuşmayan politikalarından bir an önce vazgeçmelidirler. Vakit geçirmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmalı ve AKP dış politikaları tüm boyutlarıyla ele almalıdır” dedi

TARİH, BİZİ HAKLI ÇIKARDI 

Çıray sözlerine şöyle devam etti: “Anımsayacaksınız, bizi sürükledikleri Suriye macerasına o günlerde açmaza düşeceğimiz öngörüsüyle karşı çıkmıştım. Üzülerek görüyorum ki tarih bizi haklı çıkartmıştır. Komşularla sıfır sorun sözüyle yola çıkıp geriye sıfır komşu bırakanların bugün içinde olduğumuz bu zorlu halin icabını yerine getirecek akıldan da, ferasetten de, ehliyetten de yoksun olduklarına şüphe yoktur.

AKP’NİN ÇÖZÜMÜ DE, VİZYONU DA YOK

“İdlib’deki çatışmaların sertleşmesinin doğuracağı yeni göç dalgasıyla ilgili çok endişeliyiz. Bu defa göçle gelecek olanlar doğrudan teröristler olacaktır. Zaten var olanların sayıları İrlanda Cumhuriyeti’nin nüfusundan büyüktür. Bu nüfusa ev sahipliği yapmanın 40 milyar doları aşan bedeli de büyük ölçüde milletimizin kasasından ödenmiştir. Böyle bir siyasetin akılla, izanla izahı mümkün değildir. 5 yılı aşkındır sığınmacı meselesinde ortaya bir çözüm vizyonu dahi koyamamış olan Erdoğan iktidarı, korkarız ki İdlib’den doğması olası göç dalgasına mani olamayacaktır. AKP’nin Rusya ve Amerika arasına sıkışmış  dış politikasının bedeli yine halkımıza fatura edilecektir. Ve bu faturanın öncekilerden daha ağır olacağı aşikârdır. Çünkü, söz konusu olan sıradan bir göç dalgası değildir. Suriye’deki IŞİD’cilerin son kalesi konumundaki İdlib’den yaşanacak bir göç Türkiye’de terör olaylarını ciddî ölçüde tırmandıracaktır.”

İstanbul - Yeni Asya

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Ankara, Fırat’ın doğusu ile İdlip arasında sıkıştı

Anka Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurucu Başkanı emekli Albay Rafet Aslantaş, Türkiye’nin, İdlib’de Astana sürecinin sorumluluklarını yerine getirmek ile Fırat’ın doğusunda ABD ile ortak kurulacak “güvenli bölge” arasında bir sıkışmışlıkta olduğunu ileri sürdü. Aslantaş, Suriye’nin İdlib vilayetinde artan gerginliği ve Türkiye’nin izlemesi gereken politika ile ilgili olarak Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Astana süreci kapsamında oluşturulan güvenlik bölgelerinden en kuzeydeki İdlib’in iç emniyet sorumluluğunun Türkiye’ye verildiğini hatırlatan Aslantaş, Suriye’nin daha önce harekât bölgesini temizlemek için Şam’da ve Halep’te kendi açısından başarılı operasyonlar yaptığını, İdlib’e yapmak istediği operasyonun ise Türkiye’nin endişesinden dolayı geciktiğine dikkat çekti.

Etiketler: idlib, tbmm
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