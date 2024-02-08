İktidar belediyeleri de güllük gülistanlık değil

Gelecek-Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’a ilişkin yaptığı konuşmaya dikkat çekerek, “Hatay Belediyesi’ni vizyonsuzlukla suçladı. Deprem çalışmalarını ‘yetersizlikle’ suçladı. Peki gelelim Malatya’ya, Adıyaman’a. Ben Adıyaman’ı gezdim. Ben Malatya’yı gezdim. İktidar partisinin belediyeleri olan yerleri gezdim. Arkadaşlar, orada da çok büyük sorunlar var. Orada da altyapı sorunu var. Orada da yıkılmayan binalar var. Orada da içme suyu sorunu var. Sizin belediyeleriniz her şey güllük gülistanlık değil” dedi.

Şahin, dünkü TBMM’deki basın toplantısında “Deprem üzerinden siyaset yapan bir anlayışın canı cehenneme... Sayın Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş’a 20 kere gitmiştir. 20 kere gittiğinde, her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin gönlüne hoş gelecek Sütçü İmam gibi sözler sarf edeceğine bir kere Belediye Başkanını sahneye çıkarıp, ‘Başkan sen Kahramanmaraş’ı depreme hazırlamak için ne yaptın?’ diye bir kere sorsaydı emin olun Maraş’ın kaderi de bütün illerin kaderi de farklı olurdu” diye konuştu. Ankara - anka

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