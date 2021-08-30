IMF parasını ne yapacaksınız?

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, iktidara seslenerek “IMF’nin son SDR tahsisini kullanmayacağınızı açıklayacak mısınız?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası basın mensuplarına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin ‘IMF’ iddialarıyla ilgili, “Muhalefetin zaten bütün işi bu… Bu, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak. Bununla beraber rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak. Tabi muhalefetin hesapları daha farklıydı, bunlar çok daha düşük rakamlar planlıyorlardı, bunların hesapları tutmadı. Şimdi 115 milyar doların üzerine çıkacak olması bunlara dert oldu. Bu dert bunları geriyor. Öyle de olsa böyle de olsa inşallah biz 115 milyar doların üzerine böylece çıkmış olacağız” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın sözlerine Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan tepki verdi.

Neden tarihin en yüksek faizini ödüyoruz?

Özcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak’ sözlerini alıntılayarak şu ifadelere yer verdi: “Uçağa alınan gazeteciler bir dahaki sefere şunları sorsunlar: 20 yıldır IMF karşıtlığından oy devşiriyorsunuz. IMF’nin son SDR tahsisini kullanmayacağınızı açıklayacak mısınız? Faize karşıydınız. Peki neden Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini ödüyoruz?”