'İngiltere yeniden referanduma gidebilir'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini halk referandumuna giderek başlatan eski Başbakan David Cameron çıkaracağı yeni kitabının tanıtımında ülkenin içinden geçmekte olduğu zor dönemi ve bu derin krizdeki rolünü değerlendirdi.

Çıkaracağı biyografisi hakkında The Times gazetesine konuşan eski Başbakan, 2016'da alınan referandum sonucunun kendisini "depresyona soktuğunu" belirtti.

Referanduma gitme kararından dolayı birçok kişinin kendisini affetmeyeceğini bildiğini dile getiren Cameron, ülkenin yeni bir referanduma gitme ihtimalinin yine de bulunduğunun da altını çizdi.

İngiltere'yi "köşeye sıkışmış" olarak tanımlayan eski Muhafazakar Parti lideri, "Anlaşmasız Brexit seçeneğinde ısrar edilmemesi gerekiyor. Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etmesi ve tartışmasız Brexit'e 'hayır' oyu kullanan 21 parti milletvekilini ihraç etmesi yanlıştı." dedi.