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İnsanlar huzur içinde yaşasın

04 Ağustos 2019, Pazar 18:13
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye’nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

Artvin il merkezi ve ilçelerinde iki gündür ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu’nun son durağı Ardanuç oldu. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir’e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, belediyenin önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’de işsizlik sorunu olduğunu söyledi. İşsizlik sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bunun çözülmesinin yolu üreten Türkiye’den geçiyor. Üretmemiz lazım. Fabrikada üretmemiz, tarlada üretmemiz lazım ama maalesef Türkiye üretimden büyük ölçüde koparıldı” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, hep pozitif dil kullanacaklarını daha önce de söylediklerini dile getirerek, “Söylemiştik hep pozitif dil kullanacağız diye yani olumlu dil kullanacağız diye. Seçimden önce dedik ki ‘Hiç kimse meraklanmasın, martın sonu bahar olacak’ diye, vallahi de billahi de martın sonu bahar oldu” ifadelerini kullandı.

Haksızlık, adaletsizlik olmasın

Kılıçdaroğlu, gelecekte yine seçimlerin olacağını belirterek, şöyle devam etti; “Bu sefer milletvekili seçimleri olacak. Bu sefer sadece Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de, Aydın’da değil, Türkiye’nin her tarafında da bahar olmasını istiyoruz. Türkiye’nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye’nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Benim siyasetten bireysel olarak beklediğim hiçbir şey yok, çok şükür. Herhangi bir sorunum da yok ama bu topraklarda, bu memlekette, her karış toprağında insanımız yaşıyor. Eğer bir çocuk yatağa aç girerse ben o gece rahat uyuyamam. Haksızlık olmasın, adaletsizlik olmasın, benim en büyük arzum bu. Bu arzumuzu yerel yönetimlerde gerçekleştireceğiz, göreceksiniz.”

Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmak lâzım

Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlikten bıktıklarını belirterek, siyasi gerginliklerin topluma asla huzur vermediğini söyledi. Hep kavga, hep gerginlik içinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu; “Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmamız lazım ve üreten Türkiye kavramını bu toplumun dokularına işlememiz lazım. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleceksiniz. Fabrikalarda üretmemiz lazım ama devletin fabrikalarını birilerine verirseniz ve şimdi de sıra geldi, tank palet fabrikasını Katar ordusuna verirseniz bu, beni rahatsız ediyor, vicdanen de rahatsız ediyor, milliyetçi olarak da rahatsız ediyor. O nedenle özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bir ülkenin, bir ordunun silah fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsanız satan kişinin milliyetçiliğinden endişe duyarım.”

 

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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