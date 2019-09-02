İran: Bir sonraki adım daha güçlü olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacakları üçüncü adımın öncekilerden daha güçlü olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı açıklamada, İran'ın perşembe günü nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacağı üçüncü adımla ilgili bilgi verdi. Musevi, "Planlaması tamamlanan ve uygulamaya hazır üçüncü adım, birinci ve ikinci adımdan daha güçlü olacaktır." ifadesini kullandı. Diplomatik çabaların beklenen neticeye ulaşması durumunda atılan adımlardan geri dönüşün mümkün olduğuna dikkati çeken Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa temaslarının ve yardımcısı Abbas Arakçi'nin bugün Paris'e yapacağı ziyaretin nükleer anlaşmanın korunması için atılan diplomatik adımlar olduğunu kaydetti. AA

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