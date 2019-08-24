"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

İtalya Başbakanından koalisyon açıklaması

24 Ağustos 2019, Cumartesi 22:42
İtalya Başbakanı Conte, "Lig Partisi koalisyon hükümetinin kendisi için kapanmış ve yeniden gündeme gelmesi mümkün olmayan bir siyasi deneyim olduğunu" söyledi.

İtalya'da bir süredir devam eden hükümet krizinde hafta içinde istifasını açıklayarak krizi farklı boyuta taşıyan Başbakan Giuseppe Conte, yeni hükümet kuruluncaya dek yürüttüğü görevi kapsamında katıldığı Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi’nde İtalyan basınına konuştu. 

G7 Zirvesi’ne İtalya’yı temsil etmek için geldiklerini belirten Conte, zirvede çevre konuları başta olmak üzere önemli konuları ele alacaklarını belirtti.

Ülkedeki mevcut siyasi krizde, koalisyon hükümetini bozan Lig Partisi’nden gelen M5S ile yeniden hükümet kurmaya yönelik sinyaller hatırlatılan Conte, "Ben her zaman açık oldum. Lig ile olan benim de reddetmediğim bir siyasi deneyimdi. Ben ülkeye çözümler üretmek için çok çalıştım ancak bu benim için kapanmış bir siyasi deneyim. Bu tekrar açılacak bir konu değil." yanıtını verdi.

Her zaman için ülkesinin en iyisini isteyeceğini ifade eden Conte, kendi ismi çevresinde dönen ihtimallerine ilişkin, "Kişilerin, isimlerin sorun olduğunu düşünmüyorum, programlar görüşülüyordur." dedi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lig Partisi kaynakları tarafından Conte’nin bu çıkışının üzüntüyle karşılandığı ve kendisinin bir haftada Lig’e sırtını dönüp Demokratik Partiye (PD) yakınlaştığı ileri sürüldü. PD kaynakları ise Conte’nin sözlerinin netlik getirmesi bakımından olumlu bulunduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: Conte, İtalya, koalisyon, hükümet
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    📷

    Karikatürler

    Fransa'da göstericiler G7 zirvesini protesto ediyor

    İtalya Başbakanından koalisyon açıklaması

    'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor'

    'Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek'

    Hakkari Çukurca'da bir askerimiz şehit oldu

    Trump: Kim Jong Un dürüst biri

    Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

    Putin davet etti: Erdoğan MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

    Edirne'de orman yangını çıktı

    Macron, Trump ile görüştü

    Suudi Arabistan açıkladı: Husilere ait bir İHA düşürüldü

    İdlip için Meclis toplansın

    Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

    Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

    Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

    Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

    Çiftçi sayısı 10 yılda yüzde 38 azaldı

    'Yangın bitti ama nöbet bitmedi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’ya rahmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman KOYUNCU

    İbni Arabî, Fahreddin-i Razi ve Bedüzzaman’da Allah’ın varlık delilleri
    Adnan NACİR

    Uzatmadan ve İşi Karıştırmadan...
    Faruk ÇAKIR

    Cinayet, cinayettir
    Risale-i Nur'dan

    Kalp, bu fânî dünyaya razı değildir
    Züleyha Aydın Kaba

    Sıla-i Rahim ve ilmi birleştirmek
    Songül Arslan

    “Ölen çiçeklere yazığım geliyor!” - 2
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 12

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.