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5 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

İYİ Parti’de yeni istifalar

04 Nisan 2024, Perşembe 23:36
İYİ Parti’de 31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, partideki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti
İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurdu. Yerel seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı basın açıklamasında olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu. Akşener, kongrede aday olup olmayacağını ise açıklamamıştı.

Haber Merkezi

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