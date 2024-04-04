İYİ Parti’de yeni istifalar

İYİ Parti’de 31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, partideki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurdu. Yerel seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı basın açıklamasında olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu. Akşener, kongrede aday olup olmayacağını ise açıklamamıştı. Haber Merkezi

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