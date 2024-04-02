İYİ Parti’ye sandıktan kongre çıktı

İYİ Parti’de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor. İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı.

İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener’e “istifa” çağrısı yaptı. BirGün’ün haberine göre Akşener, “Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız” açıklaması yaptı. Ancak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi. Haber Merkezi

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