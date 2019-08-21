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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İYİ Parti'den belediyelere kayyum atanmasına tepki geldi

21 Ağustos 2019, Çarşamba 16:20
Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanmasına İYİ Parti'den de tepki geldi. Görevden alınan isimlere seçim öncesi iyi hâl kağıdı verildiğini hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü, iktidarın halka izahat borçlu olduğunu belirtti.

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasıyla ilgili İYİ Parti'den de bir açıklama geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın söz konusu kayyum atamalarıyla ilgili olarak halka "somut ve hukuki argümanlarla" bir izahat yapması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, "Eğer bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmişse bunu somut ve hukuki argümanlarla halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hâl kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların, kazananlarına mazbata verip, dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletinize izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 haziran seçimlerinden önce kamuoyuna açıklanan mektubunu ve kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'de yayına çıkarılmasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"23 Haziran seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak kullanılma teşebbüsü bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Terörist başı Öcalan ve kardeşini son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan zafiyetlerin en büyüğü, kırılmaların en sorunlusudur."

"Seçilmiş olmak, suç işleme imtiyazına dönüştürülemez"

Ağıralioğlu, partisi adına yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilmek selahiyeti tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş olmak bir suç işleme imtiyazına dönüştürülemez" dedi.

Ağıralioğlu, "İdarenin bazı eylemleri terör ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilme şeklinde beyan edilmişse, yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka itimadı sarsmayacak şekilde yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, İYİ Parti, belediye, kayyum, demokrasi
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