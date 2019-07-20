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20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Jeremy Hunt, Cevad Zarif ile görüştü

20 Temmuz 2019, Cumartesi 19:01
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü aktardı.

Hunt, Tahran'ın, geçen cumartesi günü, gerginliği azaltmayı istediğine dair verdiği güvencenin aksine hareket ederek, kendilerini son derece hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. 

Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa verilen sözlerin eyleme dökülmesi gerektiğini belirten Hunt, "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da" dedi.

'ULUSLARARASI KARARLARA AYKIRI HAREKET ETTİĞİ İÇİN DURDURULDU'

Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise iki bakan alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.  

Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine olduğunu savundu.

İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydeden Zarif, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

 

Etiketler: İran, İngiltere, görüşme, Jeremy Hunt, Cevad Zarif
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