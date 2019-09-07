Kaftancıoğlu’na destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı.

Akşener, “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum” paylaşımını yaptı. Nagehan Alçı’dan da destek Nagehan Alçı ise dünkü “Canan Kaftancıoğlu ve liberalizm ihtiyacı” başlıklı yazısında, “Eğer bu ülkede liberal demokratik hukuk devleti olmazsa kim iktidarı ele geçirirse öbür tarafı ezer ve Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtulamaz” ifadelerini kullandı. “Canan Hanım Marksist ben ise liberal-demokratım” diyen Alçı, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmesi Türkiye’yi iyiye, doğruya, adalete ve huzura götürecek bir karar mıdır? Yoksa tam aksi midir?” diye sordu.

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