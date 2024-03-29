Kâğıthane eğitim üssü olacak

Fahrettin Bilgiç, Demokrat Parti çatısı altında demokrat belediyeciliği göstermek için Kâğıthane Belediye Başkan Adayı oldu. Kâğıthane’nin problemlerini bilen biri olduğunu söyleyen Bilgiç, bu problemleri akılla, bilimle, teknolojiyle ve Kâğıthane halkı ile birlikte çözmek için başkanlığa talip olduğunu söyledi.

Bilgiç vaatlerini şöyle dile getirdi: “Kâğıthane eğitim üssü haline getirilecek. Yapacağımız her çalışmada şeffaflık, bilimsellik ve sürdürülebilirlik olacak. Kâğıthane sınırları içerisindeki kültürel dokuyu daha görünür hale getireceğiz. Tarihi mekânları bugünün insanlarına hizmet eder hale getireceğiz. Alibeyköy ve Kâğıthane deresi ile Haliç’i İstanbul’un nefes aldığı alanlara dönüştüreceğiz. İstanbul’u dünyaya “Altın Boynuz” olarak tanıtan Haliç’e eski ihtişamını yaşatacağız.” İstanbul - Nihat Orhan

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