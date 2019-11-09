Kalın-Jeffrey görüşmesinden öne çıkanlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi. Güvenli bölge, İdlib’deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmaları etraflıca görüşüldü. BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı. 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin arttırılması gerektiği ifade edildi. IŞİD ve PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.

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