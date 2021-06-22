Kapatma teröre yarar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırıya ilişkin Davutoğlu, “Bu olaylar vesilesiyle kendimize bir kez daha ve samimî şekilde sormalıyız: ‘Bu cinayete cesaret veren iklimi oluşturan sebepler nelerdir?’ diye” ifadelerini kullandı. HDP’ye yönelik kapatma davası ile ilgili ise Davutoğlu, “Bugün Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla HDP’yi kapatma dâvâsı ile ilgili iddianameyi kabul etmesi de ne demokrasiye ne de terörle mücadeleye hizmet eder. Bütün bu yaşananlar terörün de ekmeğine yağ sürer. Hani Cumhurbaşkanı parti kapatmalara karşıydı? Şimdi niye sesi çıkmaz? Üç gün önceki saldırı sonrasında gelen bu kararın doğurabileceği sonuçları niye görmez? Daha önce onlarca kez yaşanan parti kapatmaların o parti kitlesini kendi içine kilitlemekten başka bir işe yaramadığını niye görmez? Görmez, göremez; çünkü artık eski Türkiye zihniyetinin mahkûmu oldu” dedi.

Ankara - Anka