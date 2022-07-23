Karamollaoğlu: Anadolu hepimize yeter

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin tarım arazilerini incelemek için gittiği Venezuela’da, “Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız; biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolumuzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter” dedi. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamada, “Tarım Bakanı’nın Venezuela’da yaptığı açıklamalar hayret ve üzüntü vericidir. Bilmelidirler ki; binlerce üniversite mezunu gencimizin pizza ve burger şubelerinde kasiyer ve motokurye olarak çalışmak zorunda kalması da bahsettiği ithalat bağımlılığı da AKP’nin eseridir. Tıpkı bugün çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, ekmeğin 5-6 lira olması, et ve süt ürünlerine birçok vatandaşımızın alım gücünün yetmemesinin, bu iktidarın yanlış politikalarının sonucu olması gibi… Sebep olanlar, sebep oldukları sonuçları adeta itiraf etmektedir” ifadelerini de kullandı.

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