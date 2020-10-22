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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Karamollaoğlu: Millet feryat ediyor

22 Ekim 2020, Perşembe 18:30
Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, sosyal medyada başlatılan ‘Nasıl başladı, nasıl gidiyor’ gündem çalışmasına ise AKP iktidarı üzerinden örnek vererek katıldı

Karamollaoğlu, “Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, yolsuzluklar aldı başını gidiyor. Yasakları ortadan kaldıracağız, Türkiye adeta bir yasaklar ülkesi oldu; Yoksulluğu bitireceğiz diye başladı, yoksulluk her geçen gün daha da artıyor” diye konuştu.  Karamaollaoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

VATANDAŞLAR FERYAT NOKTASINA GELDİ

Denizli Valisi geçtiğimiz günlerde çok olaylı bir esnaf ziyaretinde bulundu. Kameralara yansıyan bir görüntüde Vali Bey esnafa; “Neden maske takmıyorsun” diye soruyor. Esnafımızın verdiği cevap; “Canıma yetti. Gebermek isti- yorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, Çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kâr olsa ne olur?” diye cevap veriyor. Bugün herkes aynı noktada, tüm vatandaşlarımız feryat noktasına geldi. Esnafın hali bu, milletin hali bu, ama bu halden habersiz olanlar oturdukları yerden ahkâm kesiyorlar. Ekonomimizin uçtuğundan, havalandığından bahsediyorlar. Bugün millet feryat ediyor, ama iktidar bir türlü milletin derdine inanmıyor.

3Y İLE MÜCADELE EDECEK OLANLAR 3Y’NİN MUHAFIZI OLDULAR 

Bildiğiniz üzere sosyal medyada şu sıralar nasıl başladı nasıl gidiyor akımı meşhur. Peki AKP iktidarı 2002’de nasıl başladı 2020’de nasıl gidiyor; Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, yolsuzluklar aldı başını gidiyor. Yasakları ortadan kaldıracağız, Türkiye adeta bir yasaklar ülkesi oldu; Yoksulluğu bitireceğiz diye başladı, yoksulluk her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’nin gidişatı budur. 3Y ile mücadele edecek olanlar 3Y’nin muhafızı oldular.

Ankara - anka

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