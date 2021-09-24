Karamollaoğlu: Türk ekonomisi iflâs etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, gündeme dair meseleleri DW Türkçe’ye konuştu.

AKP ve Cumhur ittifakının seçimlere yanlış bir yanılgı ile gittiklerini ifade eden Karamollaoğlu, “‘Biz bugüne kadar çoğunluğun desteğini aldık, güzel hizmetler yaptık, eksikliklerimiz abartılıyor’ kanaati ile seçime gidiyorlar. Böyle olunca vatandaşın çektiği sıkıntının farkında değiller. Bu nedenle sıkıntıyı gidermek için bir adım da atamıyorlar. Tabir-i caizse elleri ayaklarına dolaştı. Ekonomik güç gerektiren adımları atamıyorlar, çünkü Türk ekonomisi iflâs etti. Merkez Bankası kasasının dibi delindi, para kalmadı. İzlenen politikalar da ülkeyi güçlendirmedi, zayıflattı. İşsizlik bundan sonra daha da artacak, bu gelirin de azalmasına neden olacak” dedi. “Türkiye’de bugünkü şartlarda beklediği ilgiyi görmeyen, ücreti alamayan kesimler yurtdışına gidiyor” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Veya belli bir görevi yürütürken uzaklaşmış insanlar işsiz kalınca yurtdışına gitme yolunu arıyor. Sizin insanlara ‘aç kalın, dişinizi sıkın, sabredin şartlar düzelecek’ demekle gençler ikna olmaz. Onları ikna edebilmeniz için iş vermeniz gerekir.”