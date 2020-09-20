Kendileri batırıyor, başkalarını suçluyorlar

İl kongrelerine devam eden Gelecek Partisi, Antalya kongresini de gerçekleştirdi.

Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya’daki partililere koro- navirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle seslendi. Konuşmasında Cumhurbaşkan Erdoğan’ın “Eko- nomimiz pik yaptı” sözlerini değerlendiren Davutoğlu, ‘’El insaf kardeşlerim, siz gerçekten ekonomide zirve yapan bir ülkede yaşadığımızı hissediyor musunuz? Siz gerçekten demokraside zirve yapan bir ülkede yaşadığınızı hissediyor musunuz? AK Partili, MHP’li kardeşlerimiz hissediyorlar mı? Asgarî ücretin üç çeyrek altın bile olmadığı bir ülke mi ekonomide zirveye çıkmış’’ dedi. Davutoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ekonomiyi batır, dış mihraklar yaptı de. Güvenliği batır, ‘Anayasa Mahkemesi yaptı’ de. Eğitimi batır, ‘öğrenciler yaptı’ de. Şimdi de sağlığı batır, vatandaşı, doktorları suçla. Erdoğan, ‘Biz ikazları yaptık, ama vatandaş uymadı’ diyor. Bilmeyen de bir STK başkanı konuşuyor zanneder.”