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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Keyfî bir rejim mi, hukuk ve demokrasi mi?

21 Ocak 2022, Cuma
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Uysal, “Biz bu iktidarın kökünü biliyoruz! Kayıtdışı bir devlet var! Varlık fonu ile kayıt dışına çıkardılar. Mülkiyetin teminatıdır hukuk ve demokrasi! Kendi vatandaşlarımız dahi yatırımdan korkar hale geldi. Güveni yok ettiler! ‘Faizi düşüreceğiz’ derken amacınız neydi? Gösterge faizi düşerken tüm diğer faizler artıyor. Yanlış yapanların yanına kâr kalacaksa neyin mücadelesini veriyoruz? Yanlış yapan kimse o korksun! Bizler bu iktidarın 20 yıldır ayrımcılığı ile, baskısı ile mücadele ediyoruz; 3 yıldır değil! Kırk hesapları var, kırkı da vatandaşın gözünü nasıl boyarız, nasıl sanal bir iyileşme sağlarız diye” şeklinde konuştu. Türkiye’de önümüzdeki seçim bir referanduma dönüşmüş vaziyette olduğunu dile getiren Uysal, “Keyfi bir rejim mi devam edecek, hukukun işlediği demokratik bir sistem mi işleyecek? Biz bu imamın ne okuduğunu biliyoruz der Anadolu; 20 yılda yaptıklarınız ortada. ‘Vesayetle mücadele ediyoruz’ diyerek vesayet haline geldiniz. Tarih AKP dönemini Cumhuriyetin “Fetret Devri” olarak yazacak” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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