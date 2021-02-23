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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Kılıçdaroğlu: 10 milyonlarca kişi işsiz ise oturup düşünmek zorundayız

23 Şubat 2021, Salı 15:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Eğer ülke bir ekonomik buhranla karşı karşıya ise 19 yılın sonunda 10 milyonlarca kişi işsiz ise milyonun üzerinde üniversite mezunu iş bulamıyorsa, oturup düşünmek zorundayız." dedi.

 

Kılıçdaroğlu, herkesin bir gerçeği gördüğünü ve o gerçeğe tanık olduğunu belirterek, 19 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten siyasal iktidarın ülkeyi bugün hangi noktaya getirdiğini sordu.

Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun, ülkesini, bayrağını seven herkesin, huzur içinde yaşamak istiyorsa bunu sorgulaması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ne oldu da 19 yılın sonunda Türkiye bir ekonomik ve sosyal buhranla karşı karşıya? Hangi ekonomik ve siyasal tercihler Türkiye'yi buraya taşıdı? Bu ekonomik ve siyasal tercihler alınırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu neredeydi? Diğer partilerin pozisyonu neredeydi? Hangi siyasal partiler Türkiye'nin geleceğini düşündü ve öneriler getirdi ama hangi siyasi parti 'dediğim dediktir' mantığından yola çıkarak Türkiye'yi bu noktaya getirdi?

Her birimiz ülkemize karşı bir sorumluluk duyuyorsak, ailelerimize karşı, çocuklarımıza karşı bir sorumluluk duyuyorsak aynı sorumluluk içinde ülkenin sorunlarını da evde masaya yatırmak zorundayız, kahvede masaya yatırmak zorundayız, dükkanda masaya yatırmak zorundayız, tarlada masaya yatırmak zorundayız, lokantada masaya yatırmak zorundayız, sokakta, caddede masaya yatırmak zorundayız ve konuşmak zorundayız. Oturup konuşmazsak, tartışamazsak, kimin doğru kimin haksız olduğunu nasıl öğreneceğiz? Aklımız varsa bunu kullanmak zorundayız. Ölçmek ve tartmak zorundayız. Eğriyle doğruyu ayırmak zorundayız. Eğer ülke bir ekonomik buhranla karşı karşıya ise 19 yılın sonunda 10 milyonlarca kişi işsiz ise milyonun üzerinde üniversite mezunu iş bulamıyorsa, üniversiteyi bitiren kadınlar evlerde temizliğe gitmek zorunda kalıyorsa oturup düşünmek zorundayız. 19 yılda ne oldu da Türkiye bu hale geldi? 19 yıl önce konuşmadığımız pek çok sorunu neden 19 yıl sonra konuşmaya başladık? Neden hala ve hala 'dediğim dedik' mantığıyla Türkiye Cumhuriyeti yönetiliyor. Her birimize sorumluluk düşüyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere, sadece AK Partililere değil. Bu ülkede sandığa giden ve oy kullanan her vatandaşa sorumluluk düşüyor."

Eğitim sisteminin durumunun kötü olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'da eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapılacağını sordu.

AA

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