Kılıçdaroğlu: Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Benzer bir olay, İsrail'e gidişte olmuştu"

Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bizim bir gemimiz, uluslararası sularda durdurularak, usulsüz bir şekilde baskın yapıldı ve arandı. Kaptan dahil eller havada. Ne oluyor, Allah aşkına? Benzer bir olay, İsrail'e gidişte olmuştu." dedi.

Yine uluslararası sularda İsrail askerlerinin Türk vatandaşlarını öldürdüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz, dava açtık. Hep birlikte karşı çıktık. Ne oldu? Bir gece yarısı Meclis'ten çıkan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti devleti açtığı davadan vazgeçti. Acaba AK Parti'li kardeşlerim bunu biliyorlar mı? Filistin davasına sahip çıkmak için oraya gidenler öldürüldüler. Hakları bile verilmedi. Tazminat istendi. İsrail dedi ki, 'Ben tazminat vermem ama bir vakıf gösterirseniz, o vakfa bir bağışta bulunabilirim.' Utançlarından kimse duymasın diye bunu gece yarısı Meclis'ten bir kanunla geçirdiler."

Benzer bir olayın şimdi yaşandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz. Hükümetten bu konuda çok açık, çok net bir yanıt bekliyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çağdaşlaşmak ve uygarlaşmak istediklerini belirterek "Ama Batı'nın Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği yetkililerine "Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En açık örneği Kıbrıs'tır. Referandumdan sonra doğrudan ticaret tüzüğünü işleme koymadılar. Hala bekliyor. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala bekliyor. Tek dillendiren CHP'dir. Türkiye'de eserler, gürlerler, oraya gittiklerinde, kapı arkasında esas duruşta 'Talimatınız var mı?' derler. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler, böyle bir tabloyu maalesef sergiliyorlar."