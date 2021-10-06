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6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kılıçdaroğlu: Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır

06 Ekim 2021, Çarşamba 17:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili yapılan tartışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hemen sağlık raporu alması" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek CHP’nin kurumsal iradesi midir? Kılıçdaroğlu’nun isteği midir? CHP’nin kurumsal iradesi ise ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı var demektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Tarih, CHP gibi Cumhuriyet'in en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır." dedi.

Kılçdaroğlu'dan yanıt: Sağlık rapor devlet güvenliği meselesi

Bu konuşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" ifadeleriyle Erdoğan'a yanıt everdi.

Erdoğan, yeni anayasayla ilgili AK Parti TBMM grup toplantısında, "Şayet diğer partilerin anayasa teklifleri ile kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz" demişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kılıçdaroğlu, Erdoğan, sağlık raporu
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