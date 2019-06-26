Kılıçdaroğlu: O kitlelerle konuşmaya başladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredeyse bütün partililerden oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP seçmeninden de oy aldığını belirterek, “İzlediğimiz politikayı sürdürmemiz gerekiyor. Biz ilk kez kendi seçmen kitlemizin dışındaki kitlelerle iletişim kurup, o kitlelerle konuşmaya başladık” dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun seçimi, neredeyse partisinin iki katı oyla kazanmasının ardından, bunun sürdürülebilir olması için 7 maddelik ‘halkçı belediyecilik’ ilkesini yaşama geçireceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin ardından ilk kez, BBC Türkçe’nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. CHP lideri, Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP) 1989 yerel seçimlerinde kazandığı büyük başarıya rağmen, bir sonraki seçimlerde bunu sürdürememesini kastederek, “Belirlediğimiz 7 kurala belediye başkanları uyacak, biz de Genel Merkez’den takip edeceğiz. 1989 travmasını yaşamak istemiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının şimdiden konuşulmaya başlanmasını ‘yıpratacağı’ gerekçesiyle doğru bulmadığını ifade etti.

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