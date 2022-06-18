Kılıçdaroğlu: Süleyman Demirel örnek devlet adamıydı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 7’nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Süleyman Demirel, demokrasiye olan inancıyla örnek bir siyasetçi, kurallara ve kurumlara olan bağlılığıyla örnek bir devlet adamıydı. Yaşamı boyunca daima cumhuriyete bağlılığını ifade eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i vefatının 7’nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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