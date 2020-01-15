'Komşuda yangın varsa evinize sıçrar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray’da bir otelde muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkenin özgürlük ve bağımsızlığının sürdürülebilmesi için iyi bir ekonomiye ve demokrasiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Muhtarların dertlerini önemsediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, muhtarlar için yapılması gerekenlere destek vereceğini bildirdi.

Muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sizler kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz. Çünkü yeteri kadar siyaset üzerinde baskı kuramıyorsunuz. Sorun yaşıyorsunuz, çözemiyorsunuz. Çünkü farklı mecralarda yürüyorsunuz. Oysa birlikten kuvvet doğar, güç doğar."

Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulmasının ve ülkedeki bütün muhtarların tek çatı altında toplanmasının muhtarlar adına faydalı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlar için ayrı bir kanunun hazırlanmasının gereğine işaret etti.

Buna ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, muhtarlar için birer büro elemanı tahsis edilmesi, mahallenin, yoksulların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bütçe tahsis edilmesi ve bu bütçenin de belediyelere ödenen emlak vergilerinin, yüzde 1-2 oranıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, mahallelerdeki yoksulları en iyi bilenlerin de muhtarlar olduğuna dikkati çekerek, devletin sosyal yardımlarını muhtarlar aracılığıyla yapmasının daha doğru olacağını ifade etti.

"Dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım"

Ülkenin dış politika açısından da değişime ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, dış politikanın barış eksenli yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"(Barış Gücü) olsun dedim kızdılar. Neymiş? 'Hafter tarafını Birleşmiş Milletler tanımıyormuş. Teröristmiş onlar'. Tanır veya tanımaz ama sen Birleşmiş Milletleri davet et, burada Müslüman kanı akmasın. Orta Doğu'da Müslüman kanı akıyor. Bir tarafa Amerika bir tarafa Rusya silah veriyor. 'Buyurun beyler birbirinizi öldürün' diyorlar. Biz de buna teşne oluyoruz. Ben de diyorum ki 'Teşne olmayın arkadaşlar, niye Müslüman kanı akıyor? Hangi gerekçeyle akıyor? Engel olmamız lazım'. Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Yok. Putin belirliyor. Suriye'de Putin belirliyor. Beşar Esad'la nerede görüşüldü? Rusya'da. Sen devletsin, senin iraden yok mu? Rusya istediği zaman mı gidip görüşeceksin? 'Hafter'le görüşün' dedik, 'Libya'yı barıştırın, birbirlerini öldürmesin bu insanlar'. 'Vay efendim, onlar terörist'. Gittiler Rusya'ya, Hafter'le görüştüler. Kim dedi? Putin dedi. Politikayı belirleyen kim? Putin. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle miydi? Türkiye'nin dünyada bir ağırlığı vardı. Ben doğruları söylüyorum, 'insan kanı akmasın' diyorum. Bölgede huzur olsun diyorum. Komşuda yangın varsa evinize sıçrar. Suriye'de yangın bize sıçradı. Dışişleri Bakanı'na sordum 'Libya'da çatışmalar büyük boyutlara ulaşırsa Türkiye'ye göç olur mu? 'Evet, olur' dedi. Suriye yetmedi bir de Libya'dan gelecekler şimdi."

Kılıçdaroğlu, doğru dış politikayla bu sorunların çözülebileceğini, Mısır ve diğer ülkelerle de ilişkilerin düzeltilebileceğini kaydetti.