Konu mankeni gibiydik

Türk-İş 2025 için belirlenen asgarî ücrete tepki göstererek bir daha komisyonda görev almayacaklarını açıkladı.

Ülke gerçekleri dikkate alınmadı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretinde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın “Biz, 50 senedir Asgarî Ücret Tespit komisyonundayız. Ben, 10 yıldır, bu komisyondan çekilmekten yanayım. Çünkü komisyonda biz 5 kişiyiz. Bu adil bir komisyon değil. Burada yaptırım gücümüz yok. Konu mankeni gibi duruyoruz. Hep ‘Katılmasak olmaz’ diyorlardı. Bu sene arkadaşları ikna ettim. Yapısı düzeltilene kadar bu komisyonda bir daha olmayız” dediğini yazdı.

Haber Merkezi

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AKP’li vekillerin telefonları tepki mesajlarıyla kitlendi

Asgarî ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından seçim bölgelerinde AKP milletvekillerinin telefonlarının tepki mesajlarıyla kitlendiği iddia ediliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre; milletvekilleri gelen tepkilere cevap vermekte zorlanırken, kulislerde şu değerlendirmeyi yaptılar: “Asgarî ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgarî ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgarî ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı.”

Haber Merkezi