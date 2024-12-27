Ülke gerçekleri dikkate alınmadı

HAK-İŞ’ten yeni asgarî ücretle ilgili, “Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır” açıklaması yapıldı.

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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılı için net 22.104,00 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

Hak-İş’in açıklamasında, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin 2025 yılı için net 22.104,00 TL olarak belirlendiğini ifade eden edilirken. “Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamlar normal görünebilir ancak; ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir” denildi.

Ekonomik olarak derinden etkileyecek

Son yıllarda asgari ücret tespit edilirken, gerçekleşen enflasyonun altında bir rakam belirlenmemişken, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalmasının çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyeceği vurgulanan açıklamada, “Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk-İş toplantılara katılmayacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, “Özellikle bir şey ifade ediyorum. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Tam 50 senedir varız. Her seferinde anlatıyorum. Diyorum ki bu komisyon adil değil. Bu komisyon antidemokratik bir komisyon. Yüksek Hakem Kurulu da aynı, antidemokratik bir komisyon. Asgari Ücret Komisyonu da adil bir komisyon değil. Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. Yani burada 5 oradan, 5 buradan, bu adil bir komisyon değil. 10 kişi oturuyor, istediği kararı veriyor. Biz bundan sonra bir daha burada yokuz. Çağırmasınlar, biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız” dedi.

Adnan Solmaz - ANKARA