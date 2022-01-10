Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yayınladığı mesajla gazetecilerin günün kutladı.

Davutoğlu şöyle dedi: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu kötü günler geçecek. Bağımsız gazeteciler özgürce haber yapacak, karanlıklar aydınlanacak, gerçekler ortaya çıkacak."

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