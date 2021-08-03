Kurumlar arasında koordinasyon yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya’daki yangın bölgesinden iktidara seslendi.

Davutoğlu, “Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım. Maalesef bugün dahi hâlâ siyasî spekülasyonlar ve yorumlar içinde halkın zihni bulandırılıyor. Merkezi yönetim, yerel yönetim ayrımı yapmayın. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimizin yüreği yanıyor” dedi. Hükümetin yangına müdahale konusunda koordinasyonsuzluk içinde olduğunu belirten Davutoğlu, şunları söyledi: “Hâlâ kriz sürecinin içindeyiz. Kriz sürecinde halka güven verecek olan en doğru şey, şeffaf, açık, yalın bir dille tablonun ortaya konmasıdır. Ama maalesef çelişkili açıklamalar, sorumluluğu başkalarına atma çabaları, bir kurumun diğer bir kurumu suçlaması ve tam bir koordinasyonsuzluk görüyorum.” Antalya - Anka

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