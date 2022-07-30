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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Lavrov ve Blinken telefonla görüştü

30 Temmuz 2022, Cumartesi 16:06
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke dışişleri bakanları Ukrayna'daki durumu, küresel gıda krizini ve Rusya’da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının durumunu ele aldı.

ABD kaynaklarına göre 25 dakika süren ve “iş görüşmesi havasındaki” telefon diyaloğunda iki bakan arasında polemik yaşanmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki durumun "öncelikli" ele alındığı görüşmede, Lavrov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna topraklarında sürdürülen özel askeri operasyon ışığında Rusya'nın ilkeli yaklaşımlarını dile getirdi ve hedeflerin tamamının uygulanacağını" vurguladı.

Görüşmede, "Ukrayna ordusuna yapılan silah sevkiyatının, Kiev rejiminin ıstırap çekmesine ve çatışmaları uzattığına, ölen sivil sayısını da yükselttiğine" dikkat çekildi. Lavrov, Rus askeri güçlerinin uluslararası normlara uyduğunu ifade etti.

Küresel gıda güvenliği alanındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Lavrov, 22 Temmuz’da İstanbul’da tahılla ilgili yapılan “paket” anlaşmaların detayları konusunda Blinken’e bilgi vererek, "Amerikan yaptırımlarının durumu zorlaştırdığını ve ABD’nin Rus gıda sevkiyatına gerekli muafiyeti getirme yönündeki vaatlerin uygulanmadığını" vurguladı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Lavrov, Blinken
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