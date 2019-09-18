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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mağduriyetler acilen giderilmeli

18 Eylül 2019, Çarşamba 18:31
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KHK’lılarla ilgili “Mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var” dediğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği 2 saatlik görüşmeye ilişkin detayları da aktardı. “Münakaşaya girmeden her konuyu gündeme aldık” ifadelerini kullanan Temel Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var’ dediğini aktaran Saadet lideri, “Başka işle uğraşamıyorlar. Ben ‘Bunun üstesinden gelinmesi lâzım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var’ dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibaı bende doğdu.”

AKP politikaları müsbet yönde değişmez

Sputnik’in haberine göre, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partilere ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, “Yeni oluşumları açık bir arayışın ihtiyacı olarak görüyorum. AK Parti politikaları bundan sonra aynen devam ederse bu ülkenin problemlerini çözmek mümkün olmaz” görüşünü dile getiriyor ve ekliyor: “Ben Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Abdullah Gül’le de görüştüm. Onlar anladığım kadarıyla şu kanaate gelmişler; bundan sonra kendilerinin AK Parti politikalarının, müsbet yönde değişeceğine dair bir kanaatleri yok”.

İktidar, kendini yargı yerine koymamalı

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili görüşlerini de yineleyen Saadet lideri, “Eğer bir yerde belediye başkanları görevlerinden alınıyorsa, bir parti başkanı kendisi bir konuda adaylık ortaya koyuyorsa diğer partilere uygulanan hukuk kuralları onlara da uygulanmalı dedim. İnsanlar tetikçilik yapmayı, çarpıtmayı, hakareti marifet zannediyorlar. Eğer ellerinde deliller varsa önce o delillere göre mahkemeler yapılır ve gerekirse hızlandırılır. Karar verilir. Ne iktidar ne başka bir güç kendisini mahkemelerinin de yerine koyarak karar almamalıdır” diye konuştu.

 

Etiketler: Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, KHK
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