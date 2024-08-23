Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesinin Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nu 10 Eylül’de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla yaptıkları olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu’nun toplandığını ve görüşmeler sırasında yaşananları hatırlatan Emir, bu görüşmenin amacına ulaşmadığını söyledi. Emir, “Biz tekrar 10 Eylül’de Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül’de Meclis’in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay’ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul’da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. AA

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