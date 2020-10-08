Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15’incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile "Doğu Akdeniz", "Libya" ve "Ermenistan'ın saldırganlığı" konularını ele aldı. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist yaklaşımlarla AB'yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile de görüştü.

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