MGK işine baksın

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde ekonomi ile ilgili değerlendirmelerin yer almasına TBMM Genel Kurulu’ndan tepki gösterdi.

Altay, “Millî Güvenlik Kurulu asli işine bakarsa iyi olur. Hükümeti övmek, muhalefete uyarı yapmak Millî Güvenlik Kurulu’nun işi değildir. Eğer MGK üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda ekonomik muhtevalı son MGK bildirisini eleştirdi. Altay, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.’ Üstelik Millî Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış ekonomimize övgüler düzdükten sonra ‘Bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız’ falan filan diye açıklama yapmış. Eğer MGK üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir. Bir kurtuluş savaşı var Türkiye’de, hakikaten var. 84 milyonun, haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir kurtuluş savaşı var...”

Ankara - anka