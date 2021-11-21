MHP’de kafalar karışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iki hafta önceki grup toplantısında yaptığı “muhalefetiz” sözleri tartışmaya neden olurken bu hafta “Günahıyla sevabıyla AKP iktidarının yaptıklarına ortağız” dedi.

MHP’li kurmaylar ise her ne kadar partileri Cumhur İttifakı’nın parçası olsa da “iktidar ortağı değiliz” açıklamalarını sürdürüyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hâlâ anlaşılamadığına dikkat çeken yetkililer hukuken kabinenin olmadığı bakanların “siyasi teknisyen” olarak görev yaptığı sistem için, “Cumhurbaşkanlığı sistemi tek kişilik bir yönetim sistemidir. Burada hükümet ortaklığı diye bir şey yok. Yüzde 50+1 ile seçilmiş tek kişilik hükümetin neresine ortak olacağız” değerlendirmesinde bulunuyor. Haber Merkezi

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