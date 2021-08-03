Millet anladı ki, iktidarın afetlere hazırlığı yok

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, günlerdir devam eden orman yangınları ile ilgili, “Hiçbir şeyi koruyamıyoruz. Bayrağımızı, sınırımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı, tabiatı, hayvanlarımızı... Koruduğunuz iki şey var; çıkarınız ve sözüm ona itibarınız. Onun da bedelini millet ödüyor” dedi.

DP Lideri Gültekin Uysal: Kayyım düzeni her yeri çökertti

Meclis üç ay önce uyarmış Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Orman yangınları vesileyle 19 yılın sonunda milletimiz anladı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti’nin başına gelmiş en büyük felâket AKP iktidarı. Orman yangınlarına öngörü, tedbir ve hazırlığı olmayan AKP İktidarının rehin aldığı Türkiye’nin 1999 İzmit depremi şiddetinde bir depremde hali nice olur” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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