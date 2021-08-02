DP Lideri Gültekin Uysal: Kayyım düzeni her yeri çökertti

“Ormanlarımız cayır cayır yanıyor, THK kayyImI, AKP’li eski bakan düğünde, oynaşta. AKP’nin elindeki devletin neresinden tutulsa elde kalıyor.”

YIKIM MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ

“AKP’nin zihnî, fikrî ve vicdanî olarak çürümüşlüğünün apaçık dışavurumu. Yıkım mühendisliği projesi olarak AKP, ‘İşleyen tüm kurumlar işlemez hale nasıl getirilir ve ele geçirilir’ projesinin mimarı ve uygulayıcısı oldu.”

KEYİF UÇAĞI BOL, YANGIN UÇAĞI YOK

“Envanterde yangın uçağı yok; ama beyler, bakanlar ve Cumhurbaşkanı rahat uçsun, keyif yapsın diye 13 uçak var! AKP tepinsin bir tarafta, diğer tarafta memleketin ormanları yansın, ülke ağlasın!”

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Kayyım düzeni her yeri çökertti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yıkım mühendisliği projesi olarak AKP, işleyen tüm kurumları işlemez hale nasıl getirilir ve ele geçirilir projesinin mimarı ve uygulayıcısı oldu” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, salgınlar, afetler, yangınlar her ülke ve devlet gibi Türkiye’nin de idarî olarak bağışıklık sistemi, demokrasisi, hukuku ve toplumsal birlikteliği için bir turnusol testi vazifesi gördüğü belirterek, “Ülkenin, AKP iktidarında 19 yılda ne kadar derin bir sistematik çöküş yaşadığını gördük… Bu günler AKP’nin iyi günleri! Bu gidişle çöküş ve çürümüşlüğün sonunda Türk milleti sizi deyim yerindeyse terlikle kovalayacak!” dedi.

Neresinden tutsanız elinizde kalıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, AKP’nin elindeki devletin neresinden tutulursa elde kaldığını söyleyen Gültekin Uysal, “Ormanlarımız cayır cayır yanıyor, Türk Hava Kurumu kayyumu, AKP’li eski bakan düğünde, oynaşta! AKP’nin zihinsel, fikrî ve vicdanî olarak çürümüşlüğünün apaçık dışa vurumu! Yıkım mühendisliği projesi olarak AKP, işleyen tüm kurumları işlemez hale nasıl getirilir ve ele geçirilir projesinin mimarı ve uygulayıcısı oldu” dedi. “Envanterde yangın uçağı yok, ama beyler, bakanlar ve Cumhurbaşkanı rahat uçsun, keyif yapsın diye 13 uçak var!” diye açıklamada bulunan Uysal şunları söyledi: “AKP tepinsin bir tarafta, diğer tarafta memleketin ormanları yansın, ülke ağlasın! Bu günler AKP’nin iyi günleri! Bu gidişle çöküş ve çürümüşlüğün sonunda Türk Milleti sizi deyim yerindeyse terlikle kovalayacak! Önce sizi ülkeyi ve kaynaklarını beraber yağmaladıklarınız ifşa ve ihbar edecek!”

Kurtaracak hiçbir demokratik formül yok

Türkiye’nin AKP’nin elinden bir faciadan diğerine koştuğunu söyleyen DP Lideri Uysal, “Kendisini kurtarmak için ülkeyi felakete sürüklemeyi göze aldınız, biliyoruz. Ama bilesiniz ki AKP’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok! Ülkenin bakanları sanki ‘Olay Yeri İnceleme’ Memuru! Sizin göreviniz olağanüstü olayları öngörmek, tedbir almak! Tek politikanız yangın, salgın, felâket yaşandıktan sonra ‘vergiler ötelendi’ açıklaması yapmak! Ey AAKP; siz neyi ar sayarsınız?” diye sordu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te vatandaşa çay dağıtmasını eleştirerek, “Hiç mi bir tane akl-ı selim, utanma duygusu olan kişi kalmadı Akp’de? İyi bir şey yaptıklarını mı düşünüyorlar acaba? Orman yangınları Akp için son damla oldu; artık hiçbir süreci ve krizi yönetemiyorlar! Orman yangınları vesilesi ve son olarak Akp Genel Başkanı sn Erdoğan’ın Marmaris’te kalabalığa çay atması Akp’nin BEYİN ÖLÜMÜ’nün çoktan gerçekleştiğini gösteriyor!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Bir an evvel ortaya çıkarılması lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde incelemede bulundu. Akşener, “Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama olup olmadığının ortaya çıkarılması lazım. Bu Türkiye’nin birliği, bütünlüğü açısından çok önemli” dedi.

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Erdoğan: THK’da uçak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazetecilere yaptığı açıklamada, “THK’nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz? THK’nın elinde kullanılabilecek uçak yok” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü, orman yangınlarının devam ettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK’nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan’dan ve son anda İran’dan gelen uçaklarla uçak sayımız artmıştır. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Ayıp denen bir şey var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’nın Marmaris İlçesinde yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara çay fırlattı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’a tepki gösterirken, “Ayıp denen bir şey var yeter artık” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, “Zor zamanlarda omuz omuza vermek isteriz ama ülkemizin ciğerleri yanarken THK kayyum heyeti başkanının düğüne katılmasını duymak, Cumhurbaşkanı’nın uzaktan halka çay attığını görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.