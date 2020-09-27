Millet İttifakı devam etmeli

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ‘Demokrasi Raporu’ hazırladı.

Emre, raporda Demokrasinin Asgarî Şartları, Otoriterleşme ve Yeni Otoriter Düzenler, Türkiye’nin Demokrasiden Uzaklaşmasında Üç Önemli Dönüm Noktası, Türkiye’de Demokratik Gerileme ve İttifak Siyaseti gibi pek çok başlık topladı. Raporda, “Millet İttifakı’nın şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttüğü bu siyasî stratejinin, önümüzdeki dönemeçte de sürdürülmesi bir zorunluluktur” denildi. “CHP olarak demokrasiyi savunuyoruz ve tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Türkiye’de demokrasinin kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi için çabalıyoruz” ifadesini kullanan Emre, amaçlarının “12 Eylül Darbesi’yle kurulan ve AK Parti’nin tek adam rejimiyle yeni bir sürümünü ürettiği bu bozuk ve köhne sistemi baştan aşağı değiştirmek, toplumun bütün kesimlerinin mutabık olacağı demokratik bir düzeni inşa edebilmek” olduğunu söyledi.

Ankara - Anka