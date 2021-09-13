Millet İttifakı yine kazanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile oluşturdukları Millet İttifakı’nda “sorunlar yaşandığı” iddiasını kesin bir dille reddetti.

Halk TV yazarlarından gazeteci Fikret Bila, köşesinde İYİ Parti lideriyle yaptığı görüşmeye yer verdi. Bila’nın aktardığına göre Akşener, “Millet İttifakı’nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda da herhangi bir sorun yok. Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul’u, Ankara’yı nasıl kazandıysak, aynı modelle cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Sık sık söylüyorum Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak” dedi.

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