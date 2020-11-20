Millî irade tehdit edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye’yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır.” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu ve Akşener, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

“Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır”

Akşener ve Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımının sorulması üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanının bu tavra karşı herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye’yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunun milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi bu tehdidin yanında durmadı.”

Karamollaoğlu ise her şeye rağmen Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmasının olumlu olduğuna işaret ederek, “Adalet, kanunlarla ortaya çıkmaz. Adalet, bir yaklaşım ve zihniyet işidir. Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadığı müddetçe adalet tesis edilemez” değerlendirmesinde bulundu.