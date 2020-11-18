Müdahaleye açık bir ateşkes dikte edildi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Karabağ’daki işgalin tamamen sona erdirilme imkânı varken Rusya’nın uluslar arası krizi dondurarak her zaman müdahale imkanını elinde bulunduracak bir çerçevede ateşkesi dikte ettiğini ve hedefine ulaştığını söyledi.

Uysal, “Rusya’nın asırlardır Türk Dünyası ile bağımızı kopartmak ve doğrudan kara sınırlarımızın kesişmemesi için siyasal kadastro geçirircesine yaptığı müdahalelere karşı siyasal bilincimizi her zaman teyakkuzda tutmalıyız” dedi. Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.