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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Müdahaleye açık bir ateşkes dikte edildi

18 Kasım 2020, Çarşamba 17:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Karabağ’daki işgalin tamamen sona erdirilme imkânı varken Rusya’nın uluslar arası krizi dondurarak her zaman müdahale imkanını elinde bulunduracak bir çerçevede ateşkesi dikte ettiğini ve hedefine ulaştığını söyledi.

Uysal, “Rusya’nın asırlardır Türk Dünyası ile bağımızı kopartmak ve doğrudan kara sınırlarımızın kesişmemesi için siyasal kadastro geçirircesine yaptığı müdahalelere karşı siyasal bilincimizi her zaman teyakkuzda tutmalıyız” dedi. 

Ankara – Recep Gören

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