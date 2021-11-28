Muhalif olan terörist mi?

“Vatan haini”, “mandacı”, “Soros artığı”, “terörist”… Son yıllarda insanlar bu tür kavramlarla çokça nitelendiriliyor.

Özellikle seçim veya kriz dönemlerinde “vatan haini” veya “terörist” gibi söylemler daha çok dillendiriliyor. İktidarı eleştiren insanların da zaman zaman “terör soruşturmasına” tabi tutulduğu ifade ediliyor. Son 4 yılda 1,5 milyondan fazla kişi hakkında “terör örgütü üyeliğinden” soruşturma açılması eleştiri konusu oldu. 4 yıl içinde sayının bu kadar yükselmesi, “Türkiye terörist üreten bir ülke haline mi geldi yoksa iktidar muhaliflere mi terörist damgası vuruyor?” sorusunu akla getirdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, bu duruma dikkati çekti. Adalet Bakanlığı’nın verilerini paylaşan Yeneroğlu, 2016 - 2020 yılları arasında 1 milyon 576 bin kişi hakkında “terör örgütü” üyeliğinden soruşturma açıldığını söyledi. Yeneroğlu, “Hukuksuz biçimde terör örgütü üyesi yakıştırması yapılan insanlardan özür dilenmelidir!” çağırısında bulundu. Yeneroğlu’nun bakanlığın verilerini baz alarak paylaştığı rakamlara 2021 soruşturmaları dahil değil. Terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma açılan 1 milyon 576 kişiye 2021 verileri de eklendiğinde bu sayı 2 milyona yaklaşabilir.

Haber Merkezi